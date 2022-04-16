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AFAD gönüllüleri zorlu eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor

16.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi"ne katılanlar, eğitimlerini tamamladıktan sonra afet ve acil durumlarda sahada arama kurtarma ekiplerine destek oluyor - Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş: - "Bolu'da geçen sene 3 bin 500'ün üzerinde vatandaşımızı AFAD gönüllüsü yaptık. Tamamlayıcı eğitimlerimizi alan 359 vatandaşımızdan 93'ü Destek AFAD Gönüllüsü oldu"

ZAFER GÖDER - Bolu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi"ne katılanlar, zorlu eğitim sürecinden geçerek afet ve acil durumlarda sahada arama kurtarma ekipleriyle omuz omuza görev yapıyor.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından vatandaşların afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla 2019 yılında "Gönüllülük Sistemi" hayata geçirildi.

Sisteme başvuran "Temel AFAD Gönüllüleri"ne, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar ve alınması gereken tedbirler konusunda uzaktan eğitimler verilerek, farkındalık kazanılması ve bilgi sahibi olduktan sonra bunun çevrede yaygınlaştırılmasını hedefleniyor.

Temel AFAD Gönüllüğü eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada arama kurtarma ekiplerine birebir katkıda bulunmak isteyen gönüllüler ise "Destek AFAD Gönüllüsü" olarak eğitimlerini sürdürüyor.

Destek AFAD Gönüllüleri, afet durumlarında hayat kurtarmak için alanlarında uzman AFAD personeli tarafından "deprem", "arama kurtarma", "dağcılık", "ilk yardım" ve "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler" gibi konularda gruplar halinde eğitimlere tabi tutuluyor.

Bazı senaryolar üzerinde çalışma yapan gönüllüler, temel dağcılık eğitiminin yanı sıra birçok konuda düzenlenen zorlu eğitimlere katılarak, olası afet ve acil durumlarda göreve hazır hale geliyor.

- "Gönüllülük seferberliği başlatıldı"

Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan ederek gönüllülük seferberliği başlatıldığını söyledi.

Çevuş, bu kapsamda "AFAD Gönüllülük Sistemi"nin oluşturulduğunu aktararak, "E-devlet üzerinden başvurunuzu yaptığınız takdirde AFAD gönüllüsü olabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimleri tamamladıktan sonra il müdürlüklerimizde saha eğitimleri oluyor. Saha eğitimlerini bitiren arkadaşlarımız da Destek AFAD Gönüllüsü oluyor. Bolu'da geçen sene 3 bin 500'ün üzerinde vatandaşımızı AFAD gönüllüsü yaptık. Bunlardan 1525'i uzaktan eğitimlerini tamamladı. Tamamlayıcı eğitimlerimizi alan 359 vatandaşımızdan 93'ü Destek AFAD Gönüllüsü oldu." diye konuştu.

Yüz yüze gerçekleştirilen saha eğitimlerinin zor gibi görünse de eğlenceli olduğunu anlatan Çavuş, "Macerayı ve ekstrem sporları seven vatandaşlarımızın zevk aldığı eğitimler, güvenli eğitimler. Bizim için önce güvenlik ve emniyet geliyor. Sonrasında da eğitimlerimiz oluyor. İp bağlama tekniklerimiz, hafif arama kurtarma, yangın, psikososyal destek ve KBRN eğitimleri veriyoruz. Burada 15 günlük bir eğitimden bahsediyoruz ama dolu dolu bir eğitim oluyor." ifadelerini kullandı.

- Aralık 2023

Çavuş, 2023 yılı aralık ayından itibaren olası afet durumlarında görev almak isteyen sivil toplum kuruluşlarından (STK) akredite olmayanların afet bölgelerinde görev yapamayacağını dile getirerek, AFAD gönüllüsü olmayanlar vatandaşların da STK gönüllüsü olsalar dahi afet durumunda görev alamayacağını kaydetti.

AFAD gönüllülerinin afet ve acil durumlarda gerek il müdürlükleri gerekse AFAD Başkanlığının çağrılarıyla ekiplerle sahada görev yapabileceğini belirterek, "AFAD eğitimlerini tamamlamayan vatandaşlarımız, 2023 yılından sonra isteseler dahi afet bölgelerinde bulunamayacaklar." dedi.

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