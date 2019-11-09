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AFAD gönüllülerine dağda "arama kurtarma" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi"ne Kars'tan dahil olan gönüllüler, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'na tırmanarak sahada arama kurtarma eğitimi aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi"ne Kars'tan dahil olan gönüllüler, Yahni Dağı'na tırmanarak sahada arama kurtarma eğitimi yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen gönüllüler, sabahın erken saatlerinde 2 bin 254 rakımlı dağa doğru yürüyüşe geçti.

Bir bölümü karla kaplı olan dağda zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan gönüllüler, Türk bayrağı açtı.

Öte yandan tırmanış sırasında gönüllülere AFAD personelince doğada arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Tırmanışa katılan Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta 37 AFAD gönüllüsü bulunduğunu söyledi.

- "AFAD'da önemli bir görev görecekler"

2020 yılı sonunda da 200 AFAD gönüllüsü ile hedefe ulaşmayı planladıklarını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Teorik eğitimlerin yanında gönüllülere saha eğitimlerimiz de oldu. Bu da saha eğitimlerimizden bir tanesi. AFAD gönüllüsü olmak, öncelikle kendisini kurtaran daha sonra da başkasının yardımına koşan olarak tanımlanmalı. AFAD'da önemli bir görev görecekler. Sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında afet zamanlarında görev üstlenecekler. Şimdiden bunu sürdürülebilir kılmak ve arkadaşlarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak zinde tutmak istiyoruz."

AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ise doğa yürüyüşü ve doğada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, afetlere hazır aileler ve afete hazır toplum oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Aygan, isteyen herkesin gönüllü olarak programa dahil olabileceğini sözlerine ekledi.

Gönüllülerden Hande Çoru da projeye katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

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AFAD Kars Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu

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