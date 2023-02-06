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AFAD Gönüllülük Sistemi nedir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? e-Devlet AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

06.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Gönüllülük Sistemi merak ediliyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan depremler nedeniyle AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuruların nasıl yapıldığını ve başvuru şartlarını merak ediyorlar. AFAD gönüllüsü başvuruları online olarak yapılabiliyor. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

AFAD Gönüllülük Sistemi nedir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? e-Devlet AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem olurken,
Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Korkutan depremin yankıları sürerken AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma şartları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilere AFAD gönüllüsü deniyor.

İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.

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AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes TEMEL AFAD GÖNÜLLÜSÜ olabilir.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyorlar.

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