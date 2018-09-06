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AFAD Gönüllülük Sistemi Tanıtım ve İletişim Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "Sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler aynı zamanda birer AFAD gönüllüsü olsun istiyoruz"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) gönüllülerin aynı zamanda birer AFAD gönüllüsü olmasını istediklerini söyledi.

Güllüoğlu, AFAD Başkanlığında düzenlenen Gönüllülük Sistemi Tanıtım ve İletişim Çalıştayı'nda, dünya genelindeki afet yönetimlerinde bireylerin gönüllü katılımlarının afet öncesi ve sonrasındaki süreçlerde çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

AFAD'ın görevleri arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak olduğunu ancak bugüne kadar bunun tam olarak hayata geçirilemediğini aktaran Güllüoğlu, bunun için aylardır çalıştıklarını anlattı.

Gönüllülük sistemini kurarken STK'lerden faydalanmak istediklerini dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşları halihazırda bireylere dokunan, kendi üyeleri, kendi gönüllüleri olan, toplumun farklı katmanlarına, meslek örgütleri temelli vakıflar-dernekler, yardım kuruluşları temelli vakıflar-dernekler ve hemşehri derneklerinden tutun da birçok alandan faydalanacağız. STK'lerdeki gönüllüler aynı zamanda birer AFAD gönüllüsü olsun istiyoruz. Onlara rakip olarak değil, insan kaynaklarını kuvvetlendirecek, alanda afet öncesi ve sonrasında çalışırken aynı dili konuşmayı sağlayacak bir yaklaşım olsun istiyoruz."

Mehmet Güllüoğlu, topluma afet kültürü ve şuurunu kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile STK'lerin katılımıyla bugün başlayan çalıştay, yarın yapılacak kurumsal sosyal medya yönetimi oturumuyla sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı mehmet güllüoğlu

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