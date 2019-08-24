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AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 23 bin başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Vatandaşların afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla temmuzda hayata geçirilen AFAD Gönüllülük Sistemi'ne yaklaşık 23 bin kişi başvuru yaptı - Yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılan AFAD gönüllüleri, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için çaba sarf edecek

ORHAN ONUR GEMİCİ - SERTAÇ BULUR - Vatandaşların afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Sistemi'ne yaklaşık 23 bin kişi başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 2019'un "Afetlere Hazırlık Yılı" ilan edilmesi kapsamında "Gönüllülük Sistemi" de hayata geçirildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşların afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılım sağlamaları ve bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilen eğitimli ve becerikli insan sayısının artırılması hedeflendi.

"Afetlere Hazırlık Yılı"nın ilan edildiği 10 Temmuz'da tanıtımı yapılan AFAD Gönüllülük Sistemi'ne bugüne kadar 22 bin 865 kişi e-Devlet üzerinden başvuru yaptı.

- Üç sınıfa ayrılıyorlar

Afet ve acil durum gönüllüsü olarak sisteme dahil olan vatandaşlar, çevrimiçi, yüz yüze ve saha eğitimleri alıyor.

Gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Bunun için uzaktan eğitimler yoluyla sisteme katılanlardan, profesyonel ekiplere destek olacak uzman AFAD gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu kuruluyor.

Afet yönetiminde kritik önem atfedilen AFAD gönüllüleri, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için çaba sarf edecek.

Ayrıca gönüllüler, afet ve acil durumlardan etkilenen topluluklara daha etkin bir hizmet sağlayıp toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunacak.

AFAD Gönüllüsü olmak isteyenler, e-Devlet sisteminde arama kısmına "AFAD" yazınca çıkan "Gönüllülük Başvurusu ve Takibi" bölümünden başvuru yapabiliyor.

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