HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AFAD gönüllüsü eğitimciler sertifikalarını aldı

AFAD gönüllüsü eğitimciler sertifikalarını aldı

31.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) gönüllüsü 33 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

AFAD gönüllüsü eğitimciler sertifikalarını aldı

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) oluşturuldu.

33 kişiden oluşan Edirne MEB AKUB Birliğine destek AFAD Gönüllüsü Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da katıldı.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği oluşturuldu.

Tören MEB AKUB Lideri Serhat Üretmen’in konuşması ve eğitimlerin görsellerinin sunumu ile başladı. İlk grubun sertifika ve kimlik kartı dağıtımının ardından konuşan Vali Kırbıyık, “Gönüllülük esasına göre öğretmenlerimizin buraya katılması benim için çok önemli. Bu yüzden özellikle katılıp teşekkür etmek istedim. İnşallah Allah afetleri bizden uzak tutsun fakat ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta fayda var. Organizasyonda emeği geçen AFAD Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve katılımcı arkadaşları tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılarParktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılar
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar ettiTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
afad

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İlginizi Çekebilir

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.