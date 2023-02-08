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AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları nelerdir? Kahramanmaraş depremi sonrası AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

08.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde can kaybı sayısının 6 bin 957'ye yükselmesinin ardından birçok kişi arama motorlarında AFAD gönüllüsü olmak için nereye, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları nelerdir? İşte, Kahramanmaraş depreminin ardından araştırılan AFAD gönüllüsü başvuru ekranı ve detaylar...

AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları nelerdir? Kahramanmaraş depremi sonrası AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

AFAD gönüllülük başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkımlara neden oldu. Son yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 6 bin 957 oldu. Depremzedelere yardım için alınan AFAD gönüllüsü başvuruları online olarak gerçekleştirilebiliyor. AFAD gönüllüsü başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllüsü olmak için başvuru şartları kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilere AFAD gönüllüsü deniyor.

İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.

AFAD gönüllüsü 2

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes temel AFAD gönüllüsü olabilir.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

Van'da kan bağışı noktalarında yoğunluk devam ediyor

E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU EKRANI

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD gönüllüsü 3

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla AFAD'ın internet sitesindeki gönüllülük ekranına yönlendiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyorlar.

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