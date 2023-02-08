AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartları nelerdir? Kahramanmaraş depremi sonrası AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

AFAD gönüllülük başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkımlara neden oldu. Son yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 6 bin 957 oldu. Depremzedelere yardım için alınan AFAD gönüllüsü başvuruları online olarak gerçekleştirilebiliyor. AFAD gönüllüsü başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllüsü olmak için başvuru şartları kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilere AFAD gönüllüsü deniyor.

İhtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes temel AFAD gönüllüsü olabilir.

Destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.

E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU EKRANI

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla AFAD'ın internet sitesindeki gönüllülük ekranına yönlendiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyorlar.

