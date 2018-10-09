AFAD görevlisini paçasından yakalayınca kurtarılmış

Afyonkarahisar- Antalya yolunun Damlalı rampaları mevkisinde 18 Eylül'de meydana gelen kazada, Antalya'dan Eskişehir'e giden yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar başta AFAD ve itfaiye olmak üzere bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Erseçkin ve Halil Arıkan (26) dışındakilerin tamamı tedavileri sonrası taburcu edildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da eylül ayında yolcu otobüsünün devrildiği ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Furkan Erseçkin'in (23) kurtarılma hikayesi, AFAD görevlilerinin hastaneye yaptığı sürpriz ziyarette ortaya çıktı. Otobüsün altında kalan ve çamura gömülen Erseçkin'in, dışarda kalan koluyla AFAD görevlisini paçasından yakalayıp kendisini fark ettirdiği, sonrasında kurtarıldığı anlaşıldı.

PAÇASINDAN TUTUNCA FARK EDİLDİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Furkan Erseçkin'in kurtarılma hikayesi ise şaşkınlık yarattı. Kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki otobüsün altında kalan Furkan Erseçkin'in, paçasından tuttuğu AFAD görevlisi Süleyman Kiraz'ın kendisini fark etmesi sonucu kurtarıldığı ortaya çıktı. Süleyman Kiraz ve diğer görevli Gürdal Kurtaran'ın toprağı kazarak sıkıştığı yerden çıkardığı Furkan Erseçkin daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

AFAD'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Afyonkarahisar AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve beraberindeki arama kurtarma görevlileri, 21 gündür hastanede tedavi olan Furkan Erseçkin'i ziyaret etti. Furkan Erseçkin, kendisini otobüs altından çıkaran AFAD görevlileri Süleyman Kiraz ve Gürdal Kurtaran ile diğer personeli görünce duygu dolu anlar yaşadı. Kiraz ve Kurtaran, Erseçkin'i otobüsün altından nasıl çıkardıklarını anlattı. Furkan Erseçkin ise kazanın nasıl gerçekleştiğini aktarırken, gözyaşlarına hakim olamadı.