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AFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yol ve Günlüce köyünde çatlakların meydana geldiği evlerde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

AFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptı

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yol ve Günlüce köyünde çatlakların meydana geldiği evlerde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Evlerinin yıkılma korkusu yaşayan bazı köylüler yakınlarına taşınırken, toprak kayması sonucu 3 mahalleye giden yol kapandı.
Kütahya'nın Emet- Tavşanlı güzergahında geçen yıl tamamlanarak hizmete geçen 45 kilometrelik yolun 8'nci kilometresinde büyük çökmeler meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolun her hafta farklı noktalarda çökmeler yaşanırken, Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlileri yolda incelemelerde bulundu. Yolda meydana gelen çökmelerin ardından Emet ilçesine bağlı 1070 nüfus ve 300 haneli Günlüce köyünde 12 evde büyük çatlaklar meydana geldi. AFAD Kütahya ekipleri çökmelerin meydana geldiği yolda ve köy evlerinde inceleme yaptı.
Evlerinde hasar oluşan köylülerden bazıları, yıkılma korkusuyla yakınlarının evlerine taşındı. Köyde oturan Nazife Çalışkan (81), yolun güzergahının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Aşağıya yol yaptılar oda göçtü. Her yerler çöktü arabalar geçmiyor artık. Yol yapıldıktan sonra göçmeye başladı. Çok oydular altını, buradan oraya toprak yığdılar. Evlerinde hasar olanlardan bazıları taşındı. Kimisi akrabasına gitti. Evi çatladığı için akşam çıkmışlar evden" dedi.
'ÜÇ MAHALLENİN YOLU TOPRAKLA KAPANDI'
Yoldaki çökmelerden dolayı bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Günlüce köyünün alt kısmında bulunan 3 mahalleye giden yolun trafiğe kapandığını anlatan köylülerden Kadir Yücel, "Toprak kayması sonucu 3 mahalleye giden yol tamamen kapandı. Buralara ulaşım şehitlikten yada Emet tarafından yapılıyor. Yolun mesafesi yaklaşık ikiye katladı. Yeni yoldaki yapılan menfez yaklaşık 400 metre yukarıdan toprakla birlikte aşağıya kadar inerek yolu kapattı" dedi.

FOTOĞRAFLI

AFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptıAFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptıAFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptıAFAD, Günlüce köyünde hasar gören evlerde inceleme yaptı

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