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AFAD: “Hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1515’i taburcu edilmiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremden sonra hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1515’inin taburcu edildiğini bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depreme ilişkin olarak, 26 Ocak saat 22.30 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremden sonra hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1515’inin taburcu edildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depreme ilişkin olarak, 26 Ocak saat 22.30 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı. AFAD’tan yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1515’i taburcu edilmiştir” denildi.
Açıklamada, artçı deprem sayısına ilişkin, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 844’tür” bilgisi kaydedildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır. Bölgeye toplam 23 bin 507 çadır, 17 bin 061 yatak ve 57 bin 833 battaniye ulaştırılırken; 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Toplam 16 milyon 334 bin 649 TL toplandı”
Yardım kampanyası kapsamında toplanan miktara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam etmektedir. 3 milyon 459 bin 759 TL kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına, ve 12 milyon 874 bin 890 TL SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 TL yardım toplanmıştır.”

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor” bilgisine de yer verildi.
Açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 3 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği de kaydedildi.

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