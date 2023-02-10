AFAD ihtiyaç listesi yayınlandı! Deprem bölgesine ne gönderilir? İşte güncel AFAD ihtiyaç listesi!

Deprem bölgelerine yardım devam ederken AFAD, güncel ihtiyaç listesini yayınladı. Son bilgilere göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden sayısı 18 bin 991 oldu. İşte 10 Şubat AFAD güncel ihtiyaç listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:
Elektrikli ısıtıcı
Büyük-küçük tüp
Odun sobası, odun, kömür sobası
Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör
Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
Kadın-erkek iç giyim ve çorap
Kadın-erkek ayakkabı
Kadın-erkek polar
Kadın-erkek içlik
Yağmurluk - panço
Uyku tulumu - yastık,
Yatak ve nevresim takımı
Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık
Tava-ketıl
Kavurma- barbunya - peynir - konserve
Çay-kahve
Kaşar-peynir-zeytin