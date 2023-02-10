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AFAD ihtiyaç listesi yayınlandı! Deprem bölgesine ne gönderilir? İşte güncel AFAD ihtiyaç listesi!

10.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen yıkıcı depremin ardından yurdun dört bir yanından deprem bölgelerinde yardım gitmeye devam ediyor. AFAD (Afet ve Acil Durum) güncel ihtiyaç listesini yayınladı. Listede ısıtıcı, tüp, mont, temek gıda gibi malzemeler yer alıyor. İşte 10 Şubat AFAD güncel ihtiyaç listesi...

AFAD ihtiyaç listesi yayınlandı! Deprem bölgesine ne gönderilir? İşte güncel AFAD ihtiyaç listesi!

Deprem bölgelerine yardım devam ederken AFAD, güncel ihtiyaç listesini yayınladı. Son bilgilere göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden sayısı 18 bin 991 oldu. İşte 10 Şubat AFAD güncel ihtiyaç listesi...

AFAD GÜNCEL İHTİYAÇ LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

  • Elektrikli ısıtıcı

  • Büyük-küçük tüp

  • Odun sobası, odun, kömür sobası

  • Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

  • Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

  • Kadın-erkek iç giyim ve çorap

  • Kadın-erkek ayakkabı

  • Kadın-erkek polar

  • Kadın-erkek içlik

  • Yağmurluk - panço

  • Uyku tulumu - yastık,

  • Yatak ve nevresim takımı

  • Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

  • Tava-ketıl

  • Kavurma- barbunya - peynir - konserve

  • Çay-kahve

  • Kaşar-peynir-zeytin

  • Su-ekmek-hazır gıda
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