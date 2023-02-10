AFAD ihtiyaç listesi yayınlandı! Deprem bölgesine ne gönderilir? İşte güncel AFAD ihtiyaç listesi!

Deprem bölgelerine yardım devam ederken AFAD, güncel ihtiyaç listesini yayınladı. Son bilgilere göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden sayısı 18 bin 991 oldu. İşte 10 Şubat AFAD güncel ihtiyaç listesi...

AFAD GÜNCEL İHTİYAÇ LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı: