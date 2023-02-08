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AFAD il il duyurdu! İşte deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye alanları

08.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD, tahliye toplanma alanları oluşturuldu. Bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için 10 ilde oluşturulan tahliye toplanma alanlarının listesi AFAD tarafından paylaşıldı. Açıklamada depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirileceği de belirtildi.

AFAD il il duyurdu! İşte deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye alanları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremler sonrası bölgede 3 gündür enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden tahliye olacak vatandaşlar için hava yolu şirketleri de ücretsiz seferler düzenlediklerini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) bölgeden tahliye edilecek vatandaşlar için tahliye toplanma alanları oluşturuldu.

"BARINMA NOKTALARINA YÖNLENDİRMELER YAPILACAK"

Depremden etkilenen vatandaşların barınma alanlarına ve misafirhaneler yerleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir"

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Öte yandan tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı bildirildi. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacağı bildirildi. (DHA)

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deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş

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