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AFAD il müdürleri toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 81 AFAD il müdürünün katılımıyla yapılan toplantı sona erdi - AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş: - "Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak, Sakarya olarak bizi onurlandırdı, çok memnun kaldık. İlimiz ve kurumumuz adına çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum"

Sakarya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katılımıyla düzenlenen AFAD il müdürleri toplantısı sona erdi.

Sapanca ilçesindeki Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, AFAD'ın 81 il müdürü katıldı.

Kendi kurdukları çadırlarda konaklayan il müdürleri için Güllüoğlu başkanlığındaki toplantıda, çeşitli sunumlar yapıldı ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca'da düzenlenen eğitim ve istişare toplantısının ilk kez taşrada, Sakarya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bulundukları lokasyonun toplantıya ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu aktaran Kaşkaş, "Bu toplantı aynı zamanda bir tatbikat şeklinde icra edildi. AFAD Başkanı ve üst yönetimimiz ile 81 il müdürümüz, bizzat sahada kendileri çadırlarını kurdu. Toplantı süresince çadırda kaldık. AFAD'ın ana ve asli görevi 3 bölümden oluşuyor; afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesi ve sırasını zaten biz icra ediyoruz. Sonrası nedir? Vatandaşlarımızın barınma alanlarına, çadırlara yerleştirilmesi ve o çadırlarda yaşamlarını idame ettirmeleri... Biz de bunu yaşayarak görelim istedik." diye konuştu.

Kaşkaş, çadırda nasıl kalındığını, kişinin psikolojisinin nasıl olduğunu, ihtiyaçlarının neler olduğunu yaşayarak öğrendiklerine işaret ederek, çok büyük kazanım elde ettiklerini dile getirdi.

Teknik personelin çadır kurmayı bildiğini, işin başındaki kişilerin de çadırın nasıl kurulduğunu, soğukta ya da yağmurlu havada orada nasıl kalındığını bizzat yaşadığını ifade eden Kaşkaş, şunları kaydetti:

"Her daire başkanımız, kendi alanlarıyla alakalı sunum yaptı. İki akademisyen de kişisel gelişimle alakalı sunum yaptı. TRT'den gelen spiker de sunum yaptı. Ayrıca, il müdürlerimizin bölgelerinde yapmış oldukları olumlu ve örnek projeler, tüm il müdürlerimizle paylaşıldı. Yani bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiş oldu. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu toplantımıza katıldı. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak Sakarya olarak bizi onurlandırdı, çok memnun kaldık. Sayın Bakanımız, bizzat alanı gezerek, bilgi aldı. Çok memnun kaldı, gerek çalışmalar gerekse yapmış olduğumuz ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. İlimiz ve kurumumuz adına çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum."

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