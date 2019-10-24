AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Sakarya’da 702 toplanma alanı olduğunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi’ kapsamında düzenlenen ve Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları’ hakkında açıklamalarda bulunarak Sakarya’da 702 toplanma alanı belirlediklerini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi’ kapsamında Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları’ ile ilgili Erenler Belediyesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Sakarya genelinde 16 ilçede toplam 702 adet toplanma alanı olduğunu belirten AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sakarya’nın 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu ve afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz ve gerekse ilimiz afetler ülkesi özellikle deprem ülkesi, bölgesi ve ilindeyiz. Bu anlamda ilimiz Sakarya 1’inci derece deprem bölgesi. Bu depremler Dünya var olduğundan beri olmuş ve bundan sonra da olacak. Meşhur bir söz var; afetler öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bu anlamda bizlerde AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Afetin 3 tane aşaması var; afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesinde afet risklerini belirlemek, tedbir almak ve olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız 2019 yılını ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak ilan etti. Ve bu çerçevede de her aya bir konu, bir tema koydu. Geçen ayın konusu afet çantasıydı bu ayın yani Ekim ayının konusu ise toplanma alanları. Dolayısıyla bizde bu çerçevede bugün bu bildiriyi yapıyoruz” dedi.