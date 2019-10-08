AFAD ile BMMYK arasında mutabakat zaptı imzalandı

CENEVRE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında stratejik ortaklığı öngören mutabakat zaptı imzalandı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi'nde, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı George William Okoth-Obbo bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da hazır bulunduğu imza töreninde söz alan Okoth-Obbo, AFAD ile 2 yıldır mutabakat zaptına yönelik müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Bu, bizim için çok çok önemli bir anlaşma." dedi.

Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli milyonlarca sığınmacıya umut kapısı olduğunu vurgulayan George William Okoth-Obbo, "Türkiye Cumhuriyeti ile bu anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Okoth-Obbo, AFAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, Bakan Yardımcısı Kıran'a da imza törenine katılımından dolayı teşekkür etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Türkiye ile BMMYK arasında sığınmacılar konusunda pek çok projenin birlikte yürütüldüğünü belirterek, ayrıca Somali, Bangladeş, Yemen ve daha pek çok ülkede AFAD olarak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.