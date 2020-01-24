AFAD: “İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30’dur” denildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilişkili açıklamada bulundu. AFAD’dan yapılan açıklamada, "Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30’dur. İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir. Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir." denildi.