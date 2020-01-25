AFAD: "İlk belirlemelere göre, Elazığ’da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya’da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

AFAD: "\u0130lk belirlemelere g\u00f6re, Elaz\u0131\u011f\u2019da 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 12 ki\u015fi yaralanm\u0131\u015ft\u0131r. Malatya\u2019da ise 6 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 45 ki\u015fi yaralanm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Fuat Oktay: Kurumlar\u0131m\u0131z koordinasyon i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorGENB\u0131ld\u0131rc\u0131n yumurtas\u0131n\u0131n boyutunu a\u015fan inan\u0131lmaz faydalar\u0131!
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