AFAD'ın uyarısı sonrası Antalya'da kum torbalı önlem! Turistler şaşkına döndü

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰Bugün öğle saatlerinden itibaren,



????Antalya il geneli ve Antalya Körfezinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/XAuOZy2p29 — AFAD (@AFADBaskanlik) October 31, 2021

KUM TORBALARI YERLEŞTİRİLDİ

AFAD'ın uyarısının ardından birçok işletme önlem almaya başladı. Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları, her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına karşı önlem aldı. Otelin bahçe duvarı naylon brandayla kapatılıp önünü de kum torbaları yerleştirildi. Otel yetkilileri, aşırı yağış uyarısının ardından her zaman önlem aldıklarını belirterek daha sonra branda ve kum çuvallarını topladıklarını söyledi.

TURİSTLERDEN 'BRANDA VE KUM TORBASI' SORUSU

Evrenseki sahiline giden yol üzerindeki otelin bahçe duvarının naylon brandayla kapatılması, turistlerin de dikkatini çekti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen turistler, oteldeki dükkanların görevlilerine naylon branda ve kum çuvallarının neden konulduğunu sordu. Görevliler de aşırı yağış uyarısı yapıldığını, iş yerlerini su basmasını önlemek amacıyla bahçe duvarını kapattıklarını anlattı.

Kaynak: DHA



