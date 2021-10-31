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AFAD'ın uyarısı sonrası Antalya'da kum torbalı önlem! Turistler şaşkına döndü

31.10.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrasında işletme sahipleri su baskınlarına karşı kum torbalarıyla önlem alırken turistler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

AFAD'ın uyarısı sonrası Antalya'da kum torbalı önlem! Turistler şaşkına döndü

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

KUM TORBALARI YERLEŞTİRİLDİ

AFAD'ın uyarısının ardından birçok işletme önlem almaya başladı. Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları, her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarına karşı önlem aldı. Otelin bahçe duvarı naylon brandayla kapatılıp önünü de kum torbaları yerleştirildi. Otel yetkilileri, aşırı yağış uyarısının ardından her zaman önlem aldıklarını belirterek daha sonra branda ve kum çuvallarını topladıklarını söyledi.

TURİSTLERDEN 'BRANDA VE KUM TORBASI' SORUSU

Evrenseki sahiline giden yol üzerindeki otelin bahçe duvarının naylon brandayla kapatılması, turistlerin de dikkatini çekti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen turistler, oteldeki dükkanların görevlilerine naylon branda ve kum çuvallarının neden konulduğunu sordu. Görevliler de aşırı yağış uyarısı yapıldığını, iş yerlerini su basmasını önlemek amacıyla bahçe duvarını kapattıklarını anlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya sel
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