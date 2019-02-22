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AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı bir kırsal mahallede iki aydır devam eden heyelan nedeniyle 7 ev boşaltıldı, 3 ev ise risk altında. Yeraltı suyundan kaynaklandığı belirlenen heyelandan mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde 2018 yılı Aralık ayında toprak kayması başladı. Heyelan nedeniyle arazilerde dev yarıklar oluşurken, bazı evlerin duvarları yıkıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu riskli bulunan 7 ev boşaltıldı, heyelanın devam etmesi nedeniyle 3 ev de risk altındı. Evlerini boşaltan 7 aile yakınlarının yanına yerleşti.

Heyelan tehlikesi içinde yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Volkan Odabaş, "Heyelan aralık aynın son haftasında başladı. Mahallemizde ciddi bir heyelan söz konusu. Ordu AFAD ekipleri buraya gelerek bizlerden evlerimizi boşaltmamızı istedi. 3 evde ise halen insanlarımız yaşamlarını sürdürüyor çünkü gidecek hiçbir yerlere yok. Toprağın altında hareketlilik sürüyor. Burada mağdur durumdayız. Devletimizden, yetkililerden yardım bekliyoruz. Fatsa Kaymakamımız buraya gelerek bizlere yardımcı olacağını söyledi. Kendisine ilgisi için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir gıda veya barınma ile ilgili yardım alamadık. İnsanların gidecek yeri yok. Sürecin de ne olacağı belli değil. Evlerimiz yıkıldı, baba ocaklarımızı, topraklarımızı terk etmek zorunda kalıyoruz. 7 ev boşaltıldı, 3 evde heyelan riski var. Toplamda 10 ev halkı şu an mağdur” dedi.

Afetin Aralık ayının ortalarında başladığını belirten Akın Odabaş, "İlk olarak küçük bir çatlak ile başladı heyelan. Her geçen gün büyüyerek bizler için büyük risk oluşturdu. Evlerimiz yıkıldı ve bizler de evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Gözlemler yaptıktan sonra heyelanla ilgili AFAD ekiplerine başvurduk ve buraya gelerek inceleme yaptılar. İlk olarak 4 haneye oturamaz raporu verdiler. Daha sonra Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı da buralarda inceleme yaptıktan sonra hane sayısı 7’ye kadar çıktı. Bu hanelere oturamaz raporu ve tahliye kararı verdiler. Heyelan devam ediyor. Evimizin önünde 1,5-2 metre yüksekliğinde toprakta kaymalar gerçekleşti. Mağdur durumdayız, aile büyüklerimizin yaşadığı, bizlerin yaşadığı toprakları terk etme zorunda kalıyoruz. Önümüz fındık mevsimi ve bizler hasadımızı toplamak için burada kalmak zorundayız. Toprak her geçen gün derelere doğru akıyor” diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Elif Odabaş, “Karı-koca yaşlı çift olarak evimizde kalıyorduk. Evimizde büyük hasar var ve yuvamız yıkıldı. İlk olarak küçük yarıkları olmaya başladı evimizde sonrasında bir ses duyduk ve evimizin bir bölümünün yıkıldığını gördük. Özellikle yağmur yağarken veya hava kötü iken toprak kaymaları daha çok oluyor. Burada ne olacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Evimizi boşalttık ve sokaklarda kaldık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mahallelerinde heyelanın devam ettiğini anlatan Cemal Hakalmaz, “Mağduruz ve evlerimiz tehlikede olduğu için devletimizden yardım bekliyoruz. Kaymakam bey buraya geldi ve ‘1 yıllık kiranızı ödeyeceğiz’ dedi. Ev bulmamızı istedi. Devamlı heyelan oluyor ve tedirgin bir şekilde burada bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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"MAĞDUR OLANLARIN KİMLİK NUMARALARINA PARA YATIRILACAK"

İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ise yaptığı açıklamada söz konusu yerde ana yolda yarık oluştuğunu ve çökmeler meydana geldiğini belirterek, "Heyelan sonrası afet ekibi geldi, 3 mühendis inceleme yaptı. Ölçtüler, biçtiler ve bunun yeraltı suyundan kaynaklandığını söylediler. 2 evin tehlike altında olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdiler. Bu iki evde oturanlar için 8 bin lira kira yardımı yapacaklarını da belirttiler. Biz kira yardımı yerine sorunun çözülmesi için bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Evlere girmemizin tehlikeli olacağını ve bu nedenle girmememizi söylediler. İnsanlar evlerindeki eşyaları alamıyorlar, evlerini boşaltamıyorlar. Bu konuda herhangi bir yardımda bulunmadılar. Mağdur olanların kimlik numaralarına para yatırılacak. O günden beri ne gelen var ne giden. Şu anda bir yetkilinin olaya el atmasını bekliyoruz. Tehlike altında olan 7-8 hane bu tehlikenin merkezinde yer alıyor. Böyle durumlarda devletin bir yardım eli uzatmasını beklemek vatandaşın en doğal hakkıdır. Kış mevsimindeyiz. Vatandaşımız sığınacak bir yer bulmaya çalışıyor. Ama bu ne kadar devam edecek. İlgililerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

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KAYNAK: İHA

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ordu Fatsa heyelan

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