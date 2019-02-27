AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Kütahya'nın Emet- Tavşanlı güzergahında geçen yıl tamamlanarak hizmete geçen 45 kilometrelik yolun 8'nci kilometresinde büyük çökmeler meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolun her hafta farklı noktalarda çökmeler yaşanırken, Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlileri yolda incelemelerde bulundu.

Yolda meydana gelen çökmelerin ardından Emet ilçesine bağlı 1070 nüfus ve 300 haneli Günlüce köyünde 12 evde büyük çatlaklar meydana geldi. AFAD Kütahya ekipleri çökmelerin meydana geldiği yolda ve köy evlerinde inceleme yaptı.

Evlerinde hasar oluşan köylülerden bazıları, yıkılma korkusuyla yakınlarının evlerine taşındı. Köyde oturan Nazife Çalışkan (81), yolun güzergahının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Aşağıya yol yaptılar oda göçtü. Her yerler çöktü arabalar geçmiyor artık. Yol yapıldıktan sonra göçmeye başladı. Çok oydular altını, buradan oraya toprak yığdılar. Evlerinde hasar olanlardan bazıları taşındı. Kimisi akrabasına gitti. Evi çatladığı için akşam çıkmışlar evden" dedi.