AFAD: İzmir'de 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı

AFAD'dan, İzmir depremine ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 1944 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 999'u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR Açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadı'nda 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı 130, Smirnia Meydanı 300, Bayraklı Paten Parkı 110, 75'inci Yıl Parkı 50, Tepekule Mahallesi'nde 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bib 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR "Bölgede devam eden iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden toplam 8 bin 74 personel ve 1182 araç ile yürütülmektedir" denilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 910, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1166 personel görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; meydana gelen deprem sonrası 26 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 26 tekneden 19'unun su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40'ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile çalışmalarına devam etmektedir. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülmektedir."