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AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

Karaman’da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam AFAD ve jandarma tarafından dağlık arazide bitkin ve yaralı vaziyette bulundu.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Degirmenbaşı köyünde oturan Alzheimer hastası 67 yaşındaki Mehmet Adnan Şan, öğle saatlerinde ’namaza gidiyorum’ diyerek evinden ayrıldı.

AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide buldu

Karaman’da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam AFAD ve jandarma tarafından dağlık arazide bitkin ve yaralı vaziyette bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Degirmenbaşı köyünde oturan Alzheimer hastası 67 yaşındaki Mehmet Adnan Şan, öğle saatlerinde ’namaza gidiyorum’ diyerek evinden ayrıldı. Yaşlı adamın bir süre sonra evine dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD oluşturduğu 7 kişilik arama ve kurtarma ekibiyle bölgeye gitti. Arama çalışmalarına jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından yaşlı adam köyüne 10 kilometre uzaklıkta dağlık arazide bitkin ve yaralı vaziyette AFAD ekibi tarafından bulundu. Ekipler tarafından dağlık araziden indirilen yaşlı adam, tedbir amaçlı olarak köyde bekletilen ambulansla tedavisi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.
Şan’ın yakınları AFAD ve jandarmaya teşekkür etti.

AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide buldu

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