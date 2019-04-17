LONDRA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, afet yönetiminin müdahale kısmının daha çok konuşulduğunu ancak afet öncesinde yapılması gerekenlerin daha önemli olduğunu söyledi.

Dünya İnsaniyet Forumu kapsamında Londra Excel Fuar Merkezi'nde açılan "Aid and Trade" (Yardım ve Ticaret) fuarının AFAD standında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güllüoğlu, Türkiye’nin afet yönetimi alanında yaptıklarını diğer katılımcılara anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Fuar ve forum kapsamındaki temaslarında afet öncesi yapılması gerekenler ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığını anlatan Güllüoğlu, "Afet yönetiminin genelde müdahale kısmı daha çok konuşulur ancak biliyoruz ki evet, müdahale önemlidir ama afet öncesinde yapılması gerekenler daha önemlidir." diye konuştu.

Esas hayat kurtarıcı olanın afetlere hazırlık süreci olduğunun altını çizen Güllüoğlu, AFAD’ın bu alanda Türkiye’de yürüttüğü birçok proje bulunduğunu söyledi.

Güllüoğlu AFAD’ın bu alanda dünyada yapılanları da yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.