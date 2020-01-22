AFAD: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD: "Manisa\u2019n\u0131n Akhisar il\u00e7esinde meydana gelen 5,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem sonras\u0131 an itibariyle can kayb\u0131 ve yaralanman\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 bilgisi al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dclkelere g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor! \u0130\u015fte kad\u0131nlar\u0131n g\u00fczellik standartlar\u0131\u0130talya'da koalisyon orta\u011f\u0131 5 Y\u0131ld\u0131z Hareketi'nin lideri Di Maio istifa ettiSay\u0131sal Loto sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131! \u0130\u015fte kazand\u0131ran say\u0131lar
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