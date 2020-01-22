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  4. AFAD: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

AFAD: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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