AFAD: "Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD: "Marmara Denizi\u2019nde Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana gelen deprem sonras\u0131, an itibariyle olumsuz bir ihbar\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131 bilgisi al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmeklilik, ek g\u00f6sterge, EYT! Bakan duyurdu...\u0130zmir\u2019de zehir tacirlerine darbe: 10 ki\u015fi tutukland\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, AB Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Michel'i kabul\u00fc sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum