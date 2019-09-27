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AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Ardahan İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından okullarda deprem çantasının önemi anlatıldı.İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında AFAD tarafından Ardahan’daki okullarda afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.Ardahan 23 Şubat İlkokulu 4-B sınıfında verilen eğitim sonrası konuşan Ardahan AFAD planlama ve iyileştirme şubesi görevlisi Serpil Doğu, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulayarak, ’’Afet ve öğretmenlerimiz aracılığıyla AFAD ve acil durum çantasının nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrencilerimiz ile beraber öğrenmiş olduk.

Ardahan İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafından okullarda deprem çantasının önemi anlatıldı.
İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan ’Afetlere Hazırlık Yılı’ projesi kapsamında AFAD tarafından Ardahan’daki okullarda afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.
Ardahan 23 Şubat İlkokulu 4-B sınıfında verilen eğitim sonrası konuşan Ardahan AFAD planlama ve iyileştirme şubesi görevlisi Serpil Doğu, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulayarak, ’’Afet ve öğretmenlerimiz aracılığıyla AFAD ve acil durum çantasının nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrencilerimiz ile beraber öğrenmiş olduk. Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrası neler yapılabileceği, bu çantalara neler konulacağı ve bu çantanın ne işe yarayacağını öğrencilerimize öğretmiş olduk" dedi.
Doğu, afet çantasını hazırlarken dikkat edilecek konuları ise şu şekilde sıraladı:
’’Her aile ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dâhil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır."

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı

AFAD okullarda deprem çantasının önemini anlattı
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