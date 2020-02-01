AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü;



(24 - 31 Ocak 2020) pic.twitter.com/NCQKx2EK0V — AFAD (@AFADBaskanlik) February 1, 2020



