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  4. AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:12 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi Twitter hesabından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ve sonrasındaki artçı depremlerin 3 boyutlu görüntüsü paylaşıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:


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Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi deprem

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