AFAD personel alımı ne zaman? 2021 AFAD sözleşmeli personel alım şartları neler?

AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, bin 101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacağı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlandı. Toplamda bin 749 personel istihdam edilecek ve başvurular kasım ayında başlayacak. İşte merak edilenler...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

AFAD personel alımı başvuruları 18-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Personel alımlarına ilişkin detaylı bilgilere Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan erişilebilir.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel alımı sınavı için başvuruda bulunacak kişilerin, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.



