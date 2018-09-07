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AFAD personeli yaşlı hastayı sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

AFAD personeli yaşlı hastayı sırtında taşıdı

Bartın'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, tansiyon ve solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı hastayı ırmaktaki suyun yükselmesi nedeniyle sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekipleri, merkeze bağlı Yıldız köyünde solunum yetmezliği ve tansiyon hastası yaşlı bir kişinin adresine gitti.

Irmaktaki suyun yükselmesi nedeniyle hastaya ulaşamayan saplık ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD ekibindeki Niyazi Demirkıran, halat yardımıyla yaşlı hastayı sırtında taşıyarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Demirkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev yerinde bekledikleri sırada bir hastanın ırmaktan karşıya geçemediği ihbarı aldıklarını söyledi.

En kısa sürede olay yerine geldiklerini belirten Demirkıran, "Geldiğimizde ırmağın karşısında hastanın beklediğini gördük. Burada yapılabilecek en iyi şeyin bir an önce hastanın hastaneye ulaştırılması olduğunu düşündüğümüzden suya girdik derinliğine bakarak hastayı sırtıma aldım sağlık ekiplerine teslim ettim." dedi.

Hastanın oğlu Cavit Kaya da "Annemi traktörle karşıya geçirecektik ekipler geçirmedi AFAD geldi ve sırtına alarak karşıdan karşıya geçirdi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD bartın yaşlı hasta

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