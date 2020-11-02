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  4. AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

AFAD, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

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