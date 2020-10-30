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  4. AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır.

AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

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