AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Ne zaman nerede deprem oldu?

Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de yer sallantıları pek çok vatandaşı tedirgin etmekte. Peki 7 Mart 2021 tarihinde deprem oldu mu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? AFAD son depremler listesi ve tüm detaylar...

AFAD'ın paylaştığı son dakika depremler listesine göre 7 Mart itibariyle 3 şiddetini geçen büyük bir deprem bulunmamakta. Fakat Balıkesir'de gece 3 sıralarında 2.3 şiddetinde ve yine Balıkesir İvrindi'de 2.1 şiddetinde depremler yaşandığını görüyoruz.

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU?

3 şiddetine yakın bir diğer deprem ise Ege Denizi'nde 40.77 kilometrede gerçekleşen İzmir-Karaburun depremi. Deprem AFAD'ın verilerine göre 2.5 şiddetinde gerçekleşti. Sabah 7:50 itibariyle en son deprem ise Erzincan'da oldu. Erzincan Merkez 1.4 şiddetinde sallandı.

4 şiddetini geçen en büyük deprem ise 6 Mart'ta Yunanistan Larisa'da 4.2 şiddetinde ve 4.07 derinlikte gerçekleşmişti.



