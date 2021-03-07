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AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Ne zaman nerede deprem oldu?

07.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Ne zaman nerede deprem oldu?

Ükemiz bilindiğin üzere Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının bulunduğu deprem riski oldukça yüksek bir ülke. Dolayısıyla her an her dakika deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu soruları merak ediliyor. İşte AFAD son depremler listesi...

Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de yer sallantıları pek çok vatandaşı tedirgin etmekte. Peki 7 Mart 2021 tarihinde deprem oldu mu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? AFAD son depremler listesi ve tüm detaylar...

AFAD'ın paylaştığı son dakika depremler listesine göre 7 Mart itibariyle 3 şiddetini geçen büyük bir deprem bulunmamakta. Fakat Balıkesir'de gece 3 sıralarında 2.3 şiddetinde ve yine Balıkesir İvrindi'de 2.1 şiddetinde depremler yaşandığını görüyoruz.

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DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU?

3 şiddetine yakın bir diğer deprem ise Ege Denizi'nde 40.77 kilometrede gerçekleşen İzmir-Karaburun depremi. Deprem AFAD'ın verilerine göre 2.5 şiddetinde gerçekleşti. Sabah 7:50 itibariyle en son deprem ise Erzincan'da oldu. Erzincan Merkez 1.4 şiddetinde sallandı.

4 şiddetini geçen en büyük deprem ise 6 Mart'ta Yunanistan Larisa'da 4.2 şiddetinde ve 4.07 derinlikte gerçekleşmişti.


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