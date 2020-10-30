AFAD'tan İzmir depremi sonrası SMS'i tercih edin uyarısı!

6,6 büyüklüğünde gerçekleşen İzmir Depremi sonrası AFAD'tan önemli bir uyarı geldi.

AFAD'TAN HABERLEŞME UYARISI

AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için uyarıda bulundu. AFAD söz konusu paylaşımında ''Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.'' ifadelerini kullandı.

Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin. pic.twitter.com/gtjCjgJBVZ — A F A D (@AFADBaskanlik) October 30, 2020

İNTERNET TABANLI HABERLEŞME UYGULAMALARI HANGİLERİ?

WhatsApp, Messenger, Instagram DM ve Telegram gibi uygulamalar internet tabanlı haberleşme uygulamaları olarak sıralanıyor. Bu uygulamalara başka uygulamaları da eklemek mümkün.

