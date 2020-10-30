HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AFAD'tan İzmir depremi sonrası SMS'i tercih edin uyarısı!

AFAD'tan İzmir depremi sonrası SMS'i tercih edin uyarısı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

AFAD, İzmir'de gerçekleşen depremin ardından Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. AFAD, acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamalarının ve SMS'in tercih edilmesi yönünde uyardı.

AFAD'tan İzmir depremi sonrası SMS'i tercih edin uyarısı!

6,6 büyüklüğünde gerçekleşen İzmir Depremi sonrası AFAD'tan önemli bir uyarı geldi.

AFAD'TAN HABERLEŞME UYARISI

AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için uyarıda bulundu. AFAD söz konusu paylaşımında ''Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.'' ifadelerini kullandı.

İNTERNET TABANLI HABERLEŞME UYGULAMALARI HANGİLERİ?

WhatsApp, Messenger, Instagram DM ve Telegram gibi uygulamalar internet tabanlı haberleşme uygulamaları olarak sıralanıyor. Bu uygulamalara başka uygulamaları da eklemek mümkün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Yakın geleceğin otomobilleri için yeni çözüm! Sorunlar bitebilirYakın geleceğin otomobilleri için yeni çözüm! Sorunlar bitebilir
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor!
İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor!
Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!
Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google VPN hizmeti sunmaya başlıyor! İşte fiyatı
Teknoloji devinden VPN sürprizi! İşte fiyatı
Elektrikli otomobillerin şarj problemi yakında bitebilir
Yakın geleceğin otomobilleri için yeni çözüm! Sorunlar bitebilir
Hidrojen depolamak için yeni yöntem bulundu
Bu yöntem enerji problemini bitirebilir! İşte özellikleri
Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı
Realme C15 Qualcomm Edition tanıtıldı
Huawei HarmonyOS'u kullanıma sunmayı planlıyor
Huawei HarmonyOS'u kullanıma sunmayı planlıyor
Apple’ın Clips uygulaması güncellendi
Apple'ın uygulamasına yeni güncelleme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.