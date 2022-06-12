AFAD tarafından yapılan ‘hayati uyarı’ nedir? AFAD hayati uyarı nereler için geçerli?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşların telefonlarına yollanan bildirimin nedeni merak ediliyor. Telefonlara gelen bildirim sonrasında pek çok kullanıcı sel veya deprem riski olup olmadığını merak ediyor. Peki AFAD neden bildirim yolladı?

AFAD TARAFINDAN YAPILAN "HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ" NEDİR?

AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen bildirim merak konusu oldu. Uygulama yoluyla telefonlara gönderilen “hayati uyarı bildirimi” başlıklı bildirimde “ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız” ifadeleri yer aldı.

AFAD BİLDİRİMİ NEDEN YOLLANDI?

Söz konusu bildirim sonrası deprem veya sel gibi felaketlerin olup olmadığı merak edildi. Yollanan bildirim aslında “112” hatırlatması olarak bilinmekte. Yani AFAD’ın gönderdiği bildirim meteorolojik şartlar nedeniyle oluşan problemler hakkında yalnızca bir hatırlatma uyarısıydı. Bildirimde, vatandaşların meteorolojik faaliyetlerin ve yoğun yağışların ardından oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112’yi araması gerektiği ifade edildi.

