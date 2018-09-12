AFAD tecrübelerini üniversiteler ile paylaşacak

Türkiye'nin pek çok bölgesindeki afetlerde görev alan Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bilgi, birikim ve tecrübelerini yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile paylaşacak.
Deprem, sel ve heyelan bölgelerinde görev yapan ve riski azaltma konusunda başarılı sonuçlar elde eden Samsun AFAD ekipleri, İzmir, Eskişehir, Ankara, Gümüşhane, Niğde, Çanakkale ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek bilimsel kongrelerde bilgi birikim ve tecrübelerini üniversitelerde bilim insanlarına aktaracak.
Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Samsun AFAD'ın Türkiye'nin birçok bölgesinde deprem, sel ve heyelan bölgelerinde görev aldığını söyledi.
Türkiye'de kayıp şahısların bulunmasında da görev aldıklarını belirten Uçarlı, arama ve kurtarma köpeklerinin desteğiyle çalışma yaptıklarını aktardı.
Uçarlı, sahada yaptıkları çalışmaları kaleme aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımız yazıya aktarılarak bilimsel çalışma niteliğine dönüştürülmüş ve bilim insanları ile paylaştırılmaya hazır hale getirilmiştir. AFAD teşkilatının kurulduğu günden bu yana Samsun ve Türkiye'de afet ve acil durumlara hazırlık ile risk azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Bilgi birikim ve tecrübeleri sempozyum, kongre ve konferans ortamlarında paylaşarak konuyla ilgili yeni gelişmeleri takip etmeyi, yapılan eleştirileri değerlendirmeyi ve daha verimli teknik donanım kurmayı hedeflemekteyiz."
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