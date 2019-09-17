HABER

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Milli teknoloji üretilmesi ve geliştirilmesine dikkat çekmeyi hedefleyen TEKNOFEST’te AFAD da gençlerin heyecanına ortak oluyor.

Milli teknoloji üretilmesi ve geliştirilmesine dikkat çekmeyi hedefleyen TEKNOFEST’te AFAD da gençlerin heyecanına ortak oluyor. Festivalde açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bizim için de çok umut ve ilham verici bir ortam. Uçaklara gösterilere kadar tam bir festival, hakikaten bir bilim şenliği havasında geçiyor” diye konuştu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin desteğiyle Atatürk Havalimanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. Festivalde AFAD da ’İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nın yürütücülüğünü üstlenerek gençlerin heyecanına ortak oldu. Çok sayıda başvurunun yapıldığı yarışmada eğitim, sağlık, çevre, afet yönetimi ve ulaşım kategorilerinde öğrenciler ürettiklerini birbirinden farklı projelerle yarışıyor. Festivalde AFAD’ın standını ziyaret edenler için ise afet farkındalığını eğlenceli şekilde kazandırmak için renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

“Çok umut ve ilham verici bir ortam”
Festivalde gençlerin yoğunluğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ve geleceğin teknolojisini üreten gençlerin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Bir tarafta ziyaretçiler bir tarafta bizleri de heyecanlandıran yarışmalar var. AFAD olarak bu sene 19 yarışmadan biri olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nın yürütücülerinden bir tanesiyiz. 5 ayrı kategoride ortaokul lise, üniversite ve yetişkinler olarak katılımcılarımız sorunlara çözümler aramışlar. TEKNOFEST’te en yoğun başvuruyu alan kategori bizimki, Türkiye’nin her yerinden 2 bin 500 civarında takım başvurdu. 500 civarında takım da finale kaldı. Bugünden itibaren jüriler bu takımları dinlemeye başladı. Bizim için de çok umut ve ilham verici bir ortam. Uçaklara gösterilere kadar tam bir festival, hakikaten bir bilim şenliği havasında geçiyor” diye konuştu.
İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yarışmanın finalistleri ise festivalin son günü belli olacak. Çok sayıda kişinin katıldığı yarışmada toplam 36 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışmada, iki kategoride birinci olacak takımlar 10’ar bin liranın sahibi olacak.

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor

AFAD, TEKNOFEST’te gençlerin heyecanına ortak oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.