AFAD, Teknofest’te gençlerin heyecanını paylaşıyor

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artmasını hedefleyen Teknofest’e bu yıl AFAD da önemli bir destek sağlıyor.

AFAD, hedefinde insan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmeler olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasının yürütücülüğünü üstlenerek gençlerin heyecanını paylaşacak. En çok takımın başvuru yaptığı yarışma olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Teknofest’teki en büyük yarışma alanına sahip.

AFAD, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne iz bırakmaya geliyor. Yarışma yürütücüsü olarak festival hazırlıklarına katkı veren AFAD, açık ve kapalı stant alanıyla da Teknofest 2019’u zenginleştirecek. 17-22 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin ziyaretçileri, AFAD standında gelerek etkileşimli aktivitelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecek. AFAD standını ziyaret eden vatandaşlar, afet farkındalığını eğlenceli şekilde kazanma fırsatı yakalayacak.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmayı amaçlıyor. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer alıyor.

Yarışma ile aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, afet yönetimi ve benzeri alanlara ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak ve teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirmek hedefleniyor.

Teknofest’teki en büyük yarışma Alanı

Festivalde, en çok takımın başvuru yaptığı yarışma olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda takımlar 3 bin metrekarelik bir alanda eğitim, sağlık, çevre, afet yönetimi ve ulaşım kategorilerinde projelerini sunma fırsatı bulacak.

Toplam 36 bin lira ödüllü yarışmada kazananlar belli olacak

Yürütücüsü AFAD olan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasının finalistleri, festivalin son günü belli olacak. İki klasmanda beş farklı kategoride yapılan yarışmaya 2 bin 400 takım başvurdu. Birinci eleme sonucunda takım sayısı bin 66’ya inerken ikinci elemeden sonra geriye 524 takım kaldı. Yabancı ülkelerden katılan 31 takım ile birlikte yarışmaya kalan toplam takım sayısı 555 oldu. Yabancı takım katılımları; Pakistan, Bangladeş, Nijer, Bosna, Kosova ve Afganistan’dan geldi. Toplam 36 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada, iki kategoride birinci olacak takımlar 10’ar bin lira ödülün sahibi olacak.

AFAD deprem tırları ile yaşayarak öğrenme imkanı

Stant ziyaretçileri, iki AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezi’nde deprem anını gerçeğe en yakın şekilde deneyimleyerek doğru davranış şekillerini öğrenebilecek. Simülasyon merkezlerinde 7,2 büyüklüğündeki bir depremi bile deneyimlemek mümkün olacak.

Arama kurtarma köpekleri gösteriler yapacak

Yıllar süren eğitimle yetiştirilen AFAD K-9 Arama Kurtarma Köpekleri, Teknofest 2019’daki AFAD standı ziyaretçilerine özel gösteriler yapacak. Ziyaretçiler her saat başı yapılması planlanan gösterileri yakından izleyebilecek. Çocuk ziyaretçilerin eğlenerek fiziki becerilerini geliştirebileceği bir parkur ve tırmanma duvarı barındıracak alanda farklı tipteki AFAD arama kurtarma araçları da görücüye çıkacak.

AFAD Gönüllülük Sistemi etkinlikleri

AFAD standının iç kısmında da açık alandaki gibi dopdolu etkinlikler yer alıyor. İç kısma gelen ziyaretçiler, Yeni Deprem Tehlike Haritasını etkileşimli ekran üzerinde kullanabilecek. Ziyaretçiler gerçeğe yakın bir çadır kent modelini inceleyebilecekleri iç stantta, üniformalı AFAD Arama Kurtarma Uzmanı ile fotoğraf çektirebilecekler. İç standa gelenler, ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgi alabilecek ve gönüllülük konusundaki etkinliklere katılabilecekler.