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AFAD, teknolojik kapasitesini TEKNOFEST'te sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

AFAD, Türkiye'nin afetlerle ilgili kapasitesi ve afet yönetimi çalışmaları hakkında ziyaretçilerine bilgi verecek

İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul'da, afetlerlere nasıl hazırlandıklarına ilişkin ziyaretçilerini bilgilendirecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, festival, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

AFAD da festival alanındaki standında "Afetlere Nasıl Hazırlandığımızı Görmek İster misiniz?" sorusuyla ziyaretçilerini çağırarak, Türkiye'nin afetlerle ilgili kapasitesi ve afet yönetimi çalışmaları hakkında bilgi verecek.

AFAD standını ziyaret edenler, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı interaktif olarak inceleyebilecek, AFAD KBRN uzmanlarını görebilecek, arama-kurtarma araçlarını yakından tanıyabilecek, arama-kurtarma köpeklerinin gösterilerini izleyebilecek, deprem simülasyon TIR'ında deprem anını deneyimleyebilecekler.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktivitelerin yer alacağı TEKNOFEST'te AFAD'ın teknoloji yoğun faaliyetleri ziyaretçilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) TEKNOFEST İSTANBUL Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı

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