AFAD UYARDI: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a büyük fırtına mı geliyor? Marmara'da fırtına uyarısı

La Nina kışı ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara genelinde kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı dikkat çekti. AFAD tarafından yapılan açıklamada da fırtına uyarısı dikkat çekti. Kullanıcılar hafta sonu hava nasıl olacak merak ediyor. İşte başta İstanbul olmak üzere Marmara'da hava durumu tahminleri...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yağışın sabahın erken saatlerinde başlayarak şiddetini artırması ve yağışla birlikte saatteki hızının yer yer 100 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

AFAD UYARDI

Beklenen karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyardı. Öte yandan Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 sefer iptal edildi.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.







