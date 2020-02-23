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AFAD: Van'daki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD), İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunulurken arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıklandı.

AFAD: Van'daki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI!

Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ'

Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."

Kaynak: DHA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
AFAD Van deprem

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