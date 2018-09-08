AFAD, vatandaşları depreme hazırlıyor

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Şube Müdür Vekili Cennet Beste Önel, deprem konusunda bilinçli olmak isteyen vatandaşlar için eğitim verdiklerini söyledi.

Adana AFAD'da 8 yıldır görev yapan Cennet Beste Önel, depreme hazırlanmak isteyen her vatandaşın eğitim alabileceğini söyledi. Önel, "Deprem öncesi en önemli aktivitemiz, eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetleri. Kişinin kriterlerine göre 3 günlük, 5 günlük, 2 saatlik eğitimlerimiz var" dedi.

Her yaş grubu için eğitimlerinin farklı olduğunu söyleyen Cennet Beste Önel, "Burada farklı yaş gruplarına farklı eğitim modülleriyle farkındalık yaratma hedefimiz var. Kurumlara, derneklere, okullara yazışmalar yapılıyor. Hangi modüllerden, kimler ne şekilde yararlanabilirse bütün talepler toplanıyor ve bütün yaş grupları planlama dahilinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız tatbikatlarla ise kim nereye hangi envanter ve malzemelerle müdahale edeceğini öğrenmiş oluyor. Bu da afet anında panik yapmadan en doğru şekilde müdahale etmemizi sağlıyor" diye konuştu.

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