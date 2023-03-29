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AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçti! Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı apartman sallandı

29.03.2023 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağır hasarlı olan 11 katlı Menekşe Apartmanı gece saatlerinde sallandı. Apartmandaki sallantı üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye emniyet şeridi çekilirken, binanın yakınındaki bir konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs da tahliye edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçti! Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı apartman sallandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı Menekşe Apartmanı'nın sallanması üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, ağır hasarlı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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BULVAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Trafik polisleri tarafından da bulvarın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

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Binanın yakınındaki konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs tahliye edildi.

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Konteynerde kalan Muhammed Murad, "Binanın yan tarafında iki tane konteyner var orada kalıyoruz. Bir sesler duyduk binadan, camlar da kırıldı, yola doğru düşmüş. AFAD ekipleri geldi 'Burada kalmayın' dediler. Binayı yıkacaklarmış" ifadesini kullandı. (İHA)

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