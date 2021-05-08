AFAD ve Kandilli son depremler | Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Son olarak yine Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,3'lük bir deprem kaydedildi. Ege Denizi açıklarında da 3 büyüklüğünde depremler çeşitli bölgelerde yaşandı. Ancak 8 Mayıs Cumartesi günü genel itibarıyla Malatya'daki artçı sarsıntılar dikkat çekiyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.08 09:11:45 40.2672 27.5368 5.3 -.- 2.0 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.05.08 07:20:57 37.1155 36.8108 6.0 -.- 2.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 07:17:14 37.0880 36.8307 5.4 -.- 2.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 05:19:19 38.3458 38.7833 4.5 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 04:17:41 36.5888 27.7077 12.8 -.- 1.3 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:55:41 38.2922 38.6983 4.5 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:49:49 38.2570 38.7283 5.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:34:20 36.4317 27.0642 20.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:30:44 38.2685 38.7135 5.0 -.- 3.3 3.4 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:28:07 38.2725 38.7162 6.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:24:57 37.9278 39.8532 16.3 -.- 1.9 -.- KARAYAKUP-KAYAPINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2021.05.08 03:18:22 38.2492 38.8085 17.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:17:07 38.2118 38.7983 5.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:08:12 38.9633 26.0502 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:49:24 38.9547 26.0280 6.2 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:15:34 38.2927 38.6552 5.0 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 02:01:37 38.2400 38.6885 18.2 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:58:10 38.2243 38.6935 5.0 -.- 3.0 3.2 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:36:25 38.3030 38.6845 18.4 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:35:51 38.4285 38.5038 5.0 -.- 1.9 -.- AGILYAZI-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:30:30 38.2465 38.7262 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:28:37 35.9230 29.9123 22.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.08 00:54:35 38.2943 38.8280 8.8 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:45:37 38.2063 38.8695 11.0 -.- 1.6 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:34:58 38.2867 38.7230 6.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:19:32 38.2950 38.7385 2.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:56 38.2427 38.7442 1.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:06 38.3117 39.1317 78.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:16:33 38.2502 38.7607 5.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:12:40 38.2240 38.7340 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel