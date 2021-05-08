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  4. AFAD ve Kandilli son depremler | Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli son depremler | Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

08.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ülkesi olan Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yer sarsıntıları görmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de anlık gelişen deprem olaylarını kaydediyor. Malatya'da gece saatlerinde olan 4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar görüldü.

AFAD ve Kandilli son depremler | Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Son olarak yine Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,3'lük bir deprem kaydedildi. Ege Denizi açıklarında da 3 büyüklüğünde depremler çeşitli bölgelerde yaşandı. Ancak 8 Mayıs Cumartesi günü genel itibarıyla Malatya'daki artçı sarsıntılar dikkat çekiyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.08 09:11:45 40.2672 27.5368 5.3 -.- 2.0 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.05.08 07:20:57 37.1155 36.8108 6.0 -.- 2.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 07:17:14 37.0880 36.8307 5.4 -.- 2.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 05:19:19 38.3458 38.7833 4.5 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 04:17:41 36.5888 27.7077 12.8 -.- 1.3 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:55:41 38.2922 38.6983 4.5 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:49:49 38.2570 38.7283 5.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:34:20 36.4317 27.0642 20.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:30:44 38.2685 38.7135 5.0 -.- 3.3 3.4 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:28:07 38.2725 38.7162 6.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:24:57 37.9278 39.8532 16.3 -.- 1.9 -.- KARAYAKUP-KAYAPINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2021.05.08 03:18:22 38.2492 38.8085 17.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:17:07 38.2118 38.7983 5.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:08:12 38.9633 26.0502 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:49:24 38.9547 26.0280 6.2 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:15:34 38.2927 38.6552 5.0 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 02:01:37 38.2400 38.6885 18.2 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:58:10 38.2243 38.6935 5.0 -.- 3.0 3.2 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:36:25 38.3030 38.6845 18.4 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:35:51 38.4285 38.5038 5.0 -.- 1.9 -.- AGILYAZI-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:30:30 38.2465 38.7262 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:28:37 35.9230 29.9123 22.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.08 00:54:35 38.2943 38.8280 8.8 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:45:37 38.2063 38.8695 11.0 -.- 1.6 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:34:58 38.2867 38.7230 6.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:19:32 38.2950 38.7385 2.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:56 38.2427 38.7442 1.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:06 38.3117 39.1317 78.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:16:33 38.2502 38.7607 5.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:12:40 38.2240 38.7340 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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deprem kandilli rasathanesi Malatya

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