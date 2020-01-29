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AFAD ve komandolar kayıp şahsı nehir kenarında aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

ERZİNCAN?da 36 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için AFAD ve komandolar eşliğinde Karasu Nehri kenarında arama çalışması başlatıldı.

ERZİNCAN?da 36 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için AFAD ve komandolar eşliğinde Karasu Nehri kenarında arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin aramalarına havadan da droneler destek verdi.
Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 36 gündür bir ize ulaşamayınca AFAD ve komando timleri desteği ile Karasu Nehri çevresinde evli bir çocuk babası Halil Ergül'ü arama çalışması başlatıldı. Sabah erken saatlerde başlayan aramalarda ekipler kilometrelerce alanda kayıp şahsı aradı. Havadan drone desteği ile gün boyunca devam eden çalışma akşam saatlerine kadar sürdü.

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