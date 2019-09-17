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AFAD ve UMKE şüpheli toz paniği yaşanan dağıtım merkezinde

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. AFAD ve UMKE özel kıyafetler ile dağıtım merkezine girerek incelemelerini sürdürüyor.
Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor.

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