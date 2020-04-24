HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 15:24 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 56 bin 293 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 32 bin 763'e ulaştı.

Bu kişilerden üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahipleri, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında bin 977 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında bin 97 AFAD personeli 436 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 61 milyon 358 bin 214 lira oldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Orucu bozan durumlar nelerdir?Orucu bozan durumlar nelerdir?
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
AFAD Karantina yurt

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Diğer Haberler
Kan vermek orucu bozar mı? İşte Diyanet’in plazma bağışlama ile ilgili açıklaması...

Kan vermek orucu bozar mı?

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte orucu bozan durumlarla ilgili merak ettikleriniz

Orucu bozan durumlar nelerdir?

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldü

3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı

3 aylık yavru köpeği vahşice öldüren kişi yakalandı

18 yıl önce işlenen cinayeti koronavirüs temizliği ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.