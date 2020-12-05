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  4. AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

05.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

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