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AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
05.12.2020 16:07 |
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AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
AFAD:"Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44’te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."