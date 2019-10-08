AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından, modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 9-11 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine uygulanacak tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Tatbikat, ansızın verilecek alarmla başlayacak.

Tatbikat süresince coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanılacak.

Tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile AYDES'in işlerliği test edilecek.