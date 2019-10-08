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AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

AFAD tarafından 7,5 büyüklüğünde, merkezi Kahramanmaraş olan deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapılacak - Tatbikatla yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile AYDES'in işlerliği test edilecek - 26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katılacağı tatbikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu merkezden takip edecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkezi Kahramanmaraş olan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosunun uygulanacağı ulusal tatbikat yapılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından, modern afet yönetim sisteminin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 9-11 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine uygulanacak tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak. Tatbikat, ansızın verilecek alarmla başlayacak.

Tatbikat süresince coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen ve karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanılacak.

Tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin kapasite ve yetenekleri ile AYDES'in işlerliği test edilecek.

- Yerel gruplar ulusal gruplarla koordineli çalışacak

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak.

Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikatta görev alacak.

Tatbikatın daha verimli yürütülmesi, ulusal ve yerel düzey katılımcılar arasında tam bir uyum sağlanabilmesi için yerel düzey hizmet grupları süreç içerisindeki çalışmalarında, ulusal düzey hizmet gruplarıyla koordineli çalışacak.

- Tatbikat gerçek zamanlı icra edilecek

İki gün sürecek tatbikatın birinci günü, gerçek zamanlı icra edilecek, afetin ilk 24 saati canlandırılacak.

İkinci günde ise afetin ardından ilk 72 saat sonrası canlandırılarak bu süreçte aktif olmayan hizmet gruplarının tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.

Tatbikat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD üst yönetimi tarafından eş zamanlı olarak Ankara'daki AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden de takip edilecek.

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