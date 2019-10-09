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AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:51 | Son Güncelleme

Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu gereği tatbikat yapıldı

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da tatbikat yapıldı.

Kilis'te senaryo gereği Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi ve Mehmet Keçik İlkokulu ile Musabeyli ilçesinde bir evde mahsur kalanların olduğu ihbarları üzerine ekipler, bu binalara doğru harekete geçti.

Olay yerlerine varan AFAD ekiplerinin ilk tespitlerinin ardından binalara çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla mahsur kalanları binalardan çıkararak kurtardı.

Vali Valisi Recep Soytürk, yaşanabilecek bir depreme karşı tüm hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla tatbikatın düzenlendiğini söyledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da yapılan tatbikatta Eğitim ve Araştırma Hastanesine çadırlar kuruldu.

Daha sonra AFAD UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, senaryo gereği enkaz alanına ulaşarak enkazda kalan için arama çalışması başlattı.

Enkaz altında yaralıların yerini tespit eden ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak yaralılara ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralılar daha sonra en yakın hastaneye sevk edildi.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan kriz merkezinden tatbikatı ve ekipleri yönetti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da tüm kurumların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, Vali Ufuk Akıl başkanlığında Harran Geçici Barınma Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Halfeti ilçesinde yıkılan iki binada enkaz altında kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra kent genelinde polis ve jandarma tarafından sorumluluk alanlarında drone ile depremin meydana getirdiği durum tespiti yapılarak hasar gören yerlere ekipler gönderildi.

Enkaza ulaşan ekipler, burada da yıkıntılar altında kalanları kurtardı.

Tüm kurumların yer aldığı tatbikatta, yaralı sayısının çok fazla olduğu bir bölgeye seyyar hastane kuruldu.

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