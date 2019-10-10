AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

Senaryo gereği Kahramanmaraş'ta depremin meydana gelmesinin ikinci gününde, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, kent merkezindeki en yüksek bina olan İl Özel İdare İş Merkezi'nde mahsur kalan yaralıları kurtarmak için harekete geçti.

Yaralıların helikopter yardımıyla başarılı şekilde kurtarıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm unsurlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür bir afet sonrası canların kurtarılması yönünde sistematik, koordineli, en son araç ve gereçleri kullanmak suretiyle icra faaliyetinde bulundular. Yapılan çalışma bize yüksek derecede umut veriyor. İnşallah Kahramanmaraş ve Türkiye olarak bu tür musibetlere uzak günler yaşarız. Acil durum halinde de herkesin buna hazır olması gerekiyor. Bu tatbikat da her zaman hazır olmamız için gerçekleştiriliyor."

Gerçeği aratmayan tatbikatı çok sayıda vatandaş takip etti.

- Malatya

Deprem senaryosu gereği Malatya'da da tatbikat yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezinde Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) toplanan bilgiler, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Merkezi'ndeki ekranlardan takip edildi.

UMKE ve AFAD görevlileri tarafından enkaz altında kalan kişiler için kurtarma çalışmasının yapıldığı tatbikatta, polis ekipleri de deprem bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

