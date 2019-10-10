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AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği helikopterle yaralı kurtarma operasyonu gerçekleştirildi - Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda yaralılar halat yardımıyla binadan aşağı indirildi - Deprem senaryosu gereği Malatya'da da tatbikat yapıldı

Kahramanmaraş'ta, 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, girilemeyen hasarlı bir binadan helikopterle yaralı kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Kahramanmaraş'ta depremin meydana gelmesinin ikinci gününde, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, kent merkezindeki en yüksek bina olan İl Özel İdare İş Merkezi'nde mahsur kalan yaralıları kurtarmak için harekete geçti.

Ağır hasarlı olması nedeniyle binaya giremeyen ekipler, çatıda mahsur kalanları almak için bölgeye kurtarma helikopteri yönlendirdi.

Helikopterden binanın çatısına inen ekipler, buradakileri halat yardımıyla çekti. Kurtarılan vatandaşlar, helikopterle güvenli bölgelere sevk edildi.

Ekipler, daha sonra dördüncü katta mahsur kalan yaralıyı binadan indirmek için yerdeki uygun alana halat gerdi.

Sedyeye alınan yaralı, halat yardımıyla sorunsuz şekilde aşağı indirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatı, oluşturulan kriz masasında takip eden Vali Vahdettin Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, senaryo gereği binanın ağır hasarlı olması nedeniyle ekiplerin binaya giremediğini söyledi.

Yaralıların helikopter yardımıyla başarılı şekilde kurtarıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm unsurlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür bir afet sonrası canların kurtarılması yönünde sistematik, koordineli, en son araç ve gereçleri kullanmak suretiyle icra faaliyetinde bulundular. Yapılan çalışma bize yüksek derecede umut veriyor. İnşallah Kahramanmaraş ve Türkiye olarak bu tür musibetlere uzak günler yaşarız. Acil durum halinde de herkesin buna hazır olması gerekiyor. Bu tatbikat da her zaman hazır olmamız için gerçekleştiriliyor."

Gerçeği aratmayan tatbikatı çok sayıda vatandaş takip etti.

- Malatya

Deprem senaryosu gereği Malatya'da da tatbikat yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezinde Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) toplanan bilgiler, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Merkezi'ndeki ekranlardan takip edildi.

UMKE ve AFAD görevlileri tarafından enkaz altında kalan kişiler için kurtarma çalışmasının yapıldığı tatbikatta, polis ekipleri de deprem bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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